В Тульской области в сгоревшем автомобиле нашли тело мужчины: СК проводит проверку

СЕГОДНЯ 16:27 2019-06-05T16:28:48+03:00

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5 июня в д. Павлово Алексинского района загорелся автомобиль "Нива Шевроле". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 11:53.

На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета. По прибытии через 7 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.

В результате происшествия автомобиль сгорел полностью. Причина пожара устанавливается. Внутри машины было обнаружено тело мужчины.

- Следственным отделом по г. Алексин СУ СК РФ по Тульской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины в сгоревшем автомобиле по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщила «КП» старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) СУ СК РФ по Тульской области Анна Киреечева.

ИСТОЧНИК KP.RU