В Тульской области в сгоревшем автомобиле нашли тело мужчины: СК проводит проверку
5 июня в д. Павлово Алексинского района загорелся автомобиль "Нива Шевроле". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 11:53.
На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета. По прибытии через 7 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.
В результате происшествия автомобиль сгорел полностью. Причина пожара устанавливается. Внутри машины было обнаружено тело мужчины.
- Следственным отделом по г. Алексин СУ СК РФ по Тульской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины в сгоревшем автомобиле по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщила «КП» старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) СУ СК РФ по Тульской области Анна Киреечева.
ИСТОЧНИК KP.RU