2019-06-05T16:33:38+03:00
Общество

Задержание фермера в Тульской области: следователи проводят проверку

Юлия КУДЫМОВА
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На своей странице в соцсети фермер из Ясногорского района сообщил о пятничном налете людей в масках и принудительной поездке в отделение ОВД Ясногорского района.

По данному факту руководителем следственного управления А.Ю. Стариковым инициировано проведение процессуальной проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ в Ясногорском межрайонном следственном отделе.

В рамках проверки будут тщательно установлены и проверены все обстоятельства произошедшего, проверены все доводы пострадавшего, а также дана надлежащая правовая оценка действиям сотрудников правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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