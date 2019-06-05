2019-06-05T15:11:36+03:00
Общество

В Туле стартовала церемония награждения победителей премии «Клиника года»

Анна ЖУКОВА
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В 2019 году здравоохранение Тульской области продолжает держать курс на совершенствование. Многого уже удалось достичь, еще больше – предстоит претворить в жизнь.

Немаловажная роль в реализации основных задач на пути к высокому уровню оказания медицинской помощи отведена тем, кто стоит на передовой здравоохранения – врачам и лечебным учреждениям. Именно они помогают нам бороться с заболеваниями, оставаться крепкими телом и духом, молодыми и, главное, здоровыми.

Не менее значимая задача стоит и перед нами – пациентами. Только мы можем указать на проблемы, донести свои пожелания до заинтересованных лиц, выразить отношение к тем или иным фактам или изменениям в работе специалистов здравоохранения региона.

Рупором народного мнения, еще в 2014 году, стал федеральный проект «Клиника года». За это время он собрал мнения десятков городов нашей страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Уфы, Ростова.

На территории Тульской области проект успешно реализуется третий год подряд.

Проект позволяет пациентам узнать, какие клиники пользуются доверием горожан и уважением экспертов, даёт возможность глубже понять работу медицинских работников, открыто обсудить новые технологии и методы лечения, свободно высказать свое мнение, а также выбрать понравившегося специалиста или клинику.

В рамках проекта на суд народа представлены тульские медучреждения и врачи. Все они готовы рассказать о своей деятельности широкой аудитории и представить результаты своей работы и достижений в медицине.

Критерии для оценки медучреждений просты: это, несомненно, доступность, широкая оснащённость, открытость и, конечно же, профессионализм.

Клиника года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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