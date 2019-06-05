В Туле стартовала церемония награждения победителей премии «Клиника года»
В 2019 году здравоохранение Тульской области продолжает держать курс на совершенствование. Многого уже удалось достичь, еще больше – предстоит претворить в жизнь.
Немаловажная роль в реализации основных задач на пути к высокому уровню оказания медицинской помощи отведена тем, кто стоит на передовой здравоохранения – врачам и лечебным учреждениям. Именно они помогают нам бороться с заболеваниями, оставаться крепкими телом и духом, молодыми и, главное, здоровыми.
Не менее значимая задача стоит и перед нами – пациентами. Только мы можем указать на проблемы, донести свои пожелания до заинтересованных лиц, выразить отношение к тем или иным фактам или изменениям в работе специалистов здравоохранения региона.
Рупором народного мнения, еще в 2014 году, стал федеральный проект «Клиника года». За это время он собрал мнения десятков городов нашей страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Уфы, Ростова.
На территории Тульской области проект успешно реализуется третий год подряд.
Проект позволяет пациентам узнать, какие клиники пользуются доверием горожан и уважением экспертов, даёт возможность глубже понять работу медицинских работников, открыто обсудить новые технологии и методы лечения, свободно высказать свое мнение, а также выбрать понравившегося специалиста или клинику.
В рамках проекта на суд народа представлены тульские медучреждения и врачи. Все они готовы рассказать о своей деятельности широкой аудитории и представить результаты своей работы и достижений в медицине.
Критерии для оценки медучреждений просты: это, несомненно, доступность, широкая оснащённость, открытость и, конечно же, профессионализм.
Клиника года.
ИСТОЧНИК KP.RU