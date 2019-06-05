В Кимовске вместо обещанных денег вымогатель дождался полицейского наряда

СЕГОДНЯ 14:32 2019-06-05T14:32:50+03:00

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В Кимовоске 34-летний ранее судимый мужчина задержан на противоправное деяние. Злоумышленник пришел в гости к ранее знакомой женщине и стал избивать пострадавшую и ее отца, требуя дать ему денежные средства.

Под предлогом того, что в квартире денег нет, а есть у соседей, у которых можно попросить их в долг, женщина вышла со злоумышленником в подъезд.

В это время ее 65-летний родственник позвонил в полицию и сообщил о происшествии. Незамедлительно по указанному адресу прибыли полицейские, которые обнаружили подозреваемого около дома, ожидающим обещанных денежных средств.

Мужчину доставили в отдел МВД для разбирательства. Он признался в совершении вымогательства. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU