В Туле телефонные мошенники выудили 50 тысяч у 82-летней бабушки

СЕГОДНЯ 14:19 2019-06-05T14:19:45+03:00

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82-летней тулячке позвонил неизвестный и сообщил, что ее внуку нужно помочь в решении срочно возникшей проблемы и передать для него денежные средства.

Пенсионерка отдала 50 тысяч рублей приехавшему за деньгами незнакомому мужчине, полагая, что помогает внуку.

Лишь гораздо позже она перезвонила выяснить, все ли в порядке, и только тогда узнала, что никому не требовалась помощь, а саму женщину обманули.

Полицейские ведут работу по установлению личности и местонахождения вероятных злоумышленников.

В Тульской области полиция напоминает жителям о случаях «телефонного мошенничества». Как правило, жертвам преступлений звонят по телефону и сообщают, что у их родственника внезапно возникла сложная жизненная ситуация.

При этом упоминается, что для решения проблемы нужны деньги. Нередко адресаты звонков не пытаются сами связаться с упомянутым родственником, а сразу соглашаются на предлагаемые условия.

Полицейские просят граждан внимательно относиться к подобным телефонным звонкам. Необходимо перезвонить на личный номер родственников или знакомых, чтобы перепроверить информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU