2019-06-05T14:15:37+03:00
Общество

В Плавске задержан мужчина нашедший и не вернувший владельцу кошелек

Юлия КУДЫМОВА
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В Плавске установили подозреваемого в совершении кражи. По предварительным данным, мужчина совершил противоправное деяние, когда увидел оставленный без присмотра кошелек на подоконнике в помещении автостанции.

Он присвоил чужое имущество, в котором были деньги в размере 5 тысяч рублей и банковская карта. Законный владелец, обнаружив отсутствие кошелька, обратился в полицию.

При проведении оперативных мероприятий, в ходе которых сотрудники отдела МВД в числе прочего изучали записи камер видеонаблюдения, удалось установить вероятную причастность к неправомерному завладению кошельком 32-летнего местного жителя.

У него обнаружено и изъято похищенное. В межмуниципальном отделе МВД России «Плавский» проводятся дальнейшие мероприятия по выяснению деталей и обстоятельств происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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