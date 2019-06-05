В Туле открыта горячая линия по вопросам питания детей в летних лагерях
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Для полноценного отдыха и оздоровления детей необходим тщательный контроль за качеством организации питания.
С целью соблюдения оптимального режима питания воспитанников в загородных оздоровительных лагерях, подведомственных управлению образования администрации города Тулы - «Березка», «Космос», «Имени Саши Чекалина», «Орленок» - открыта горячая линия.
Туляки могут обратиться по всем вопросам, связанным с организацией питания по телефону: (4872) 52-98-04.
ИСТОЧНИК KP.RU