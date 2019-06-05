В Тульской области водитель иномарки наехал на 11-летнего мальчика
Ребенок получил различные телесные повреждения
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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4 июня в 18.55 на улице Мира в Узловой произошло ДТП. 51-летний мужчина на автомобиле «Kia Cerato» наехал на 11-летнего пешехода. Мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП он получил различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.
ИСТОЧНИК KP.RU