В Тульской области водитель иномарки наехал на 11-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 12:14 2019-06-05T12:17:22+03:00

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4 июня в 18.55 на улице Мира в Узловой произошло ДТП. 51-летний мужчина на автомобиле «Kia Cerato» наехал на 11-летнего пешехода. Мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП он получил различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU