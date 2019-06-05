В Тульской области восьмилетний велосипедист угодил под колеса легковушки
После оказания помощи медики отпустили мальчика домой
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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4 июня в 17.13 на проспекте Мира в Суворове произошло ДТП. 44-летний мужчина на автомобиле «Lada Kalina» наехал на 8-летнего велосипедиста.
По предварительной информации, мальчик нарушил п.24.3 ПДД (движение велосипедиста в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон).
В результате ДТП ребенок получил травмы. После оказания помощи медики отпустили его домой.
ИСТОЧНИК KP.RU