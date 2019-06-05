Семья туляков отметила бриллиантовую свадьбу
Изменить размер текста:
Во вторник, 4 июня, в Туле торжественно чествовали юбиляров супружеской жизни Шариковых Вячеслава Михайловича и Лидию Михайловну. Туляки отметили 60-летие совместной жизни.
В жизни супругов было все: и трудности, и радости, и огорчения, но все они выдержали. В этом им помогли взаимопонимание, взаимоуважение и, конечно же, любовь. Гордостью семьи Шариковых являются сын, внук и внучка. Бриллиантовым юбилярам от имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина были вручены благодарственное письмо и памятный подарок «Летопись Семьи».
ИСТОЧНИК KP.RU