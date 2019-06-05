2019-06-05T09:56:43+03:00
Происшествия

В Тульской области полицейские за неделю поймали пять драгдилеров

Из незаконного оборота изъято около 120 свертков с различными наркотиками
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УМВД России по Тульской областиФото: УМВД России по Тульской области
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С 29 мая по 4 июня полицейские поймали пять драгдилеров. Это четверо мужчин в возрасте от 23 до 36 лет и 24-летняя женщина.

Один из драгдилеров приехал на заработки в областную столицу из соседнего региона, трое задержанных – жители Тулы, а еще один – житель города Щекино. По предварительным данным, они, отдельно друг от друга, работали с четырьмя разными интернет-магазинами, но все занимались распространением синтетических наркотиков путем тайников-«закладок».

Всего из незаконного оборота изъято около 120 свертков с различными наркотиками, подготовленными для продажи. Часть закладок уже оставили в тайниках.

Кроме того, обнаружили и изъяли около 400 г еще нерасфасованных наркотиков, таких как метадон, амфетамин, МДМА и других. При проведении обысков также изъяты весы, различные упаковочные материалы и приспособления, сообщает УМВД России по Тульской области.

В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела. За незаконный оборот наркотиков им грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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