В Туле появилась комиссия по проверке качества организации питания в детских лагерях
Члены комиссии будут изучать мнение детей и их родителей по организации и улучшению качества питания
Фото: Алексей ФОКИН
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В Туле создана комиссия по проверке качества организации питания в загородных оздоровительных лагерях. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Евгений Авилов.
Члены комиссии будут контролировать не только качество и количество, приготовленной согласно утвержденному меню пище, но и изучать мнение детей и их родителей (законных представителей) по организации и улучшению качества питания, участвовать в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества питания детей.
Проверки будут проводиться в соответствии с графиком.
ИСТОЧНИК KP.RU