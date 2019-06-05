В Туле появилась комиссия по проверке качества организации питания в детских лагерях

СЕГОДНЯ 09:30 2019-06-05T09:39:48+03:00

Члены комиссии будут изучать мнение детей и их родителей по организации и улучшению качества питания

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В Туле создана комиссия по проверке качества организации питания в загородных оздоровительных лагерях. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Евгений Авилов.

Члены комиссии будут контролировать не только качество и количество, приготовленной согласно утвержденному меню пище, но и изучать мнение детей и их родителей (законных представителей) по организации и улучшению качества питания, участвовать в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества питания детей.

Проверки будут проводиться в соответствии с графиком.

ИСТОЧНИК KP.RU