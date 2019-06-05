В Туле состоялось расширенное родительское собрание

СЕГОДНЯ 09:16 2019-06-05T09:18:46+03:00

На нем обсуждались вопросы поступления учениц 5-7 классов в филиал Пансиона Министерства обороны РФ

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В Туле на базе центра образования № 1 состоялось расширенное родительское собрание. В нем приняли участие более 150 родителей учеников образовательных организаций.

Региональное родительское собрание прошло в формате видеоконференции. На нем обсуждались вопросы поступления девочек 5-7 классов в филиал Пансиона Министерства обороны РФ в Санкт-Петербурге.

Начальник пансиона Лариса Максимова подробно рассказала о традициях, достижениях, условиях поступления, вступительных испытаниях, условиях проживания.

По окончании мероприятия у родителей была возможность задать вопросы и заполнить заявление на поступление в Пансион.

ИСТОЧНИК KP.RU