В Туле состоялось расширенное родительское собрание
В Туле на базе центра образования № 1 состоялось расширенное родительское собрание. В нем приняли участие более 150 родителей учеников образовательных организаций.
Региональное родительское собрание прошло в формате видеоконференции. На нем обсуждались вопросы поступления девочек 5-7 классов в филиал Пансиона Министерства обороны РФ в Санкт-Петербурге.
Начальник пансиона Лариса Максимова подробно рассказала о традициях, достижениях, условиях поступления, вступительных испытаниях, условиях проживания.
По окончании мероприятия у родителей была возможность задать вопросы и заполнить заявление на поступление в Пансион.
ИСТОЧНИК KP.RU