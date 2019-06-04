В Городском концертном зале Тулы тушили условный пожар
Во вторник, 4 июня, в Городском концертном зале было проведено пожарно-тактическое учение.
По замыслу тренировки пожар произошел на 3 этаже в результате короткого замыкания электроприбора. На место прибыли 4 пожарных расчета и автолестница.
К моменту прибытия первых подразделений пожар начал распространяться по зданию. Горение сопровождалось задымлением. Создалась угроза жизни и здоровью людей, находящихся в зрительном зале.
Администратор, обнаружив возгорание, сообщил в единую службу спасения. В это же время сотрудники объекта включили систему оповещения о пожаре и приступили к эвакуации людей.
Прибывшие на место огнеборцы провели разведку помещений, в результате чего был обнаружен "пострадавший", которого звено газодымозащитной службы с использованием спасательного устройства дыхательного аппарата вывело в безопасную зону.
Также спасателями было отработано боевое развертывание с подачей ручных стволов в очаг условного пожара.
Все запланированные мероприятия при проведении пожарно-тактических учений были выполнены в полном объеме. При итоговом разборе учений особое внимание было обращено на правильность действий персонала заведения по решению вопросов эвакуации людей.
ИСТОЧНИК KP.RU