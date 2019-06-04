2019-06-04T17:02:33+03:00
Общество

Школьники из Ясногорска вышли в федеральный этап конкурса "Безопасное колесо"

Во вторник, 4 июня, в Казани начал работать Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2019»
Юлия КУДЫМОВА
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В конкурсе принимают участие 350 воспитанников отрядов ЮИД из 84 регионов России. Тульскую область представляет команда МОУ "СОШ N3 им.С.В.Ишеева" из Ясногорска, ставшая победителем аналогичного конкурса,проводимого в нашем регионе на областном этапе.

Тульская команда,из двух юных мальчиков и двух девочек в возрасте 10-11 лет, наравне с другими будут в течение 4 соревновательных дней демонстрировать свои знания и умения в различных конкурсах: в теоретическом на знание правил дорожного движения и основ безопасности жизнедеятельности, в практическом, показывая знания ПДД в "автогородке" и демонстрируя фигурное вождение на велосипеде,а также оказывая первую медицинскую помощь пострадавшим.Кроме того ребята представят свои таланты в творческом конкурсе.

Данный Конкурс проводится ежегодно при совместной подготовке и организации органов образования и Госавтоинспекции на протяжении более 30 лет.

Цель конкурса «Безопасное колесо» - воспитание законопослушных участников дорожного движения, профилактика детской безнадзорности и дорожно-транспортного травматизма, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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