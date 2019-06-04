На период ремонта улицу Оборонную в Туле перекрывать не будут

СЕГОДНЯ 16:56 2019-06-04T16:56:05+03:00

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В этом году дорожное полотно и трамвайные пути на улице Оборонной отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина и главы администрации города Тулы Евгения Авилова на улице не только заменят асфальтовое покрытие на дороге и тротуаре, но также благоустроят прилегающие территории, приведут в порядок фасады зданий.

Сроки ремонта планируется максимально сократить: работы начнутся в первых числах июля, а весь ремонт будет выполнен в течение 40 дней.

Будут произведены следующие виды работ: замена люков, асфальтового покрытия на проезжей части и пешеходной зоне, трамвайных путей, бордюрного камня. Протяженность ремонтируемого участка – более 2 км, работы выполнят от ул. Советской до старого трамвайного депо, также отремонтируют мост через улицу Рязанскую.

Работы планируется проводить частями, в основном в ночное время. Полностью улицу Оборонную на время ремонта перекрывать не будут. Если и будут закрывать проезд, то частично – от перекрестка до перекреста.

Что касается фасадов, то инспекторы УАТН уже провели обход территорий. Всего по обеим сторонам расположено 74 объекта – это фасады зданий и ограждения. Почти по всем адресам зафиксированы нарушения Правил благоустройства. Владельцам направлены уведомления о необходимости устранения выявленных нарушений в срок до 15 июня или до 15 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU