«Ростелеком» поддержал первый тульский фестиваль идей и технологий Rukami.Тулатех-2019

СЕГОДНЯ 16:10 2019-06-04T16:10:41+03:00

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«Ростелеком» выступил официальным партнером первого тульского Фестиваля идей и технологий Rukami.Тулатех-2019, прошедшего с 31 мая по 02 июня в творческом индустриальном кластере Октава города Тулы. Ведущий цифровой провайдер обеспечил площадку высокоскоростным доступом в интернет, продемонстрировав возможности услуги «Wi-Fi для бизнеса». Помимо этого, на фестивале специалисты компании развернули интерактивный стенд, где все желающие могли ознакомиться с широкими возможностями «Умного дома» и другими сервисами «Ростелекома».

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Поддержка подобных проектов способствует развитию подрастающего поколения в сфере технического творчества и информационных технологий. Многие из участников фестиваля – активные потребители наших услуг. В ближайшей перспективе именно они станут той аудиторией, ради которой «Ростелеком» внедряет и совершенствует цифровые услуги и IT-продукты: от интерактивного телевидения и игровых платформ до «Умного дома» и облачных сервисов. Будем рады, если эти талантливые ребята со временем станут частью нашей команды профессионалов».

Для участия в конкурсной программе на фестиваль прибыли 38 команд, представляющие разнообразные секции и кружки технического и IT-профиля. Соревнования проводились по двум дисциплинам: робототехника и программирование. Кроме этого, на фестивале была развернута выставочная экспозиция, где творчество демонстрировали свыше 40 представителей кружкового движения1. Все желающие смогли посетить интересные лекции и мастер-классы разного уровня сложности: от изготовления макетов на 3D-принтере и работы с паяльной станцией до бумажного моделирования и компьютерного программирования.

Алексей Давлетшин, организатор проекта, руководитель Фаблаб «Maker»:

«Изобретательство и мейкерство – важное направление, которое несомненно заслуживает такого собственного отраслевого события, как фестиваль Rukami2. Только в нашем тульском Фаблабе за год различные курсы и мастер-классы посетили свыше 10 000 человек. Причем это не только дети, но и взрослые. А ведь сколько еще кружков, где растят новых «Кулибиных»! Все вместе мы вносим весомый вклад в будущее нашей страны. И очень здорово, что крупные ИТ-компании видят в этом перспективу и всячески поддерживают это направление. Так, «Ростелеком» обеспечил всю территорию фестиваля высокоскоростным доступом в интернет, что позволило участникам всегда оставаться на связи».

Услуга «Wi-Fi для бизнеса» от «Ростелекома» позволяет выбрать способ авторизации, настроить стартовую страницу, собрать анализ активности пользователей. Кроме того, бизнес может организовать Wi-Fi-сеть без лишних затрат: не нужно покупать и настраивать оборудование – всё это сделают специалисты цифрового провайдера.

ИСТОЧНИК KP.RU