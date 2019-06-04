2019-06-04T15:41:21+03:00
Общество

В Тульской области вышло на линию 10 новых рейсовых автобусов

Юлия КУДЫМОВА
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Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, обновление подвижного состава в транспортных компаниях региона продолжается.

С 1 июня «Тульская транспортная компания» ввела в эксплуатацию 10 автобусов. Новые ПАЗы будут курсировать по нескольким маршрутам:

- № 161 «Тула – Ленинский»,

- № 184 «Богородицк – Товарково»

- № 114 и 117 «Щекино-Тула».

На одном из автобусов есть возможность перевозки маломобильных пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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