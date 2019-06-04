2019-06-04T15:06:48+03:00
Общество

29-летний туляк вынес всю бытовую технику из жилого дома

Юлия КУДЫМОВА
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По информации МВД, похититель замыслил кражу, когда увидел незапертую входную дверь в одном из частных жилых домов в селе Маслово. Пройдя в помещение и убедившись, что никого из жильцов внутри нет, подозреваемый забрал предметы бытовой техники и покинул чужое жилище. Нанесённый ущерб составил 41 тысячу рублей.

При работе на месте происшествия полицейские обнаружили различные следы, оставленные предполагаемым злоумышленником. А в дальнейшем, в ходе оперативных мероприятий, сумели установить его местонахождение и личность, а также изобличить в краже.

29-летний неработающий туляк, проживающий неподалёку от места совершения хищения, признался в содеянном. Он задержан. В отделе полиции «Ленинский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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