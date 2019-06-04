2019-06-04T15:00:05+03:00
Общество

Около 6000 выпускников сдали русский язык

Юлия КУДЫМОВА
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В понедельник, 3 июня, тульские выпускники сдали самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку.

В регионе было организовано 49 пунктов проведения экзаменов. Экзамен по русскому языку написали около 6000 тысяч участников. Напомним, что продолжительность экзамен составила 3,5 часа (210 минут). Работа состоит из двух частей: первые 26 заданий с кратким ответом и сочинение. Для получения школьного аттестата выпускникам необходимо набрать минимум 24 балла.

Дата официальной публикации результатов экзамена по русскому языку не позднее 20 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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