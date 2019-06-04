2019-06-04T14:56:16+03:00
Общество

В Туле грабитель вынес из кваритры телевизор

Юлия КУДЫМОВА
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Жертвой незаконного деяния стала 61-летняя женщина, проживающая в коммунальной квартире. По предварительным данным, злоумышленник выбил дверь в ее комнату и открыто забрал находившийся в помещении телевизор. Нанесенный ущерб составил 15 тысяч рублей.

В ходе проводимых мероприятий полицейские выяснили, что у соседа потерпевшей гостил его знакомый, 23-летний ранее судимый туляк. У мужчины возник умысел на завладение телевизором, который тот и осуществил.

В дальнейшем сотрудники полиции выяснили местонахождение подозреваемого и задержали его. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В рамках расследования полицейские выяснят все детали и обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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