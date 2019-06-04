В Новомосковске за кражу одежды и денег задержали швею
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По предварительным данным, кража произошла в раздевалке швейной фабрики. Женщина-работник фирмы обнаружила пропажу денежных средств и предметов одежды. Общий ущерб составил 6 тысяч рублей.
Потерпевшая обратилась в полицию. При проведении мероприятий сотрудники отдела МВД выяснили, что к краже может быть причастна другая швея организации, имевшая доступ в раздевалку.
30-летняя ранее судимая женщина призналась в содеянном. У неё обнаружено и изъято похищенное. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU