2019-06-04T14:47:36+03:00
Общество

Губернатор Тульской области проинспектировал провал грунта в селе Дедилово

Юлия КУДЫМОВА
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Губернатор Алексей Дюмин и начальник ГУ МЧС России по Тульской области Владимир Кий проинспектировали на вертолете место провала грунта в с. Дедилово Киреевского района, который образовался на территории частного домовладения 8 мая.

По периметру провала установлены контрольные маяки для анализа динамики возможного движения пород. Геофизические исследования территории, прилегающей к провалу, планируется завершить к 1 июля.

«Необходимо взять на контроль все территории, находящиеся в зонах шахтерских выработок, и отслеживать их состояние», - подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона направил Министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину письмо с предложениями сформировать при Министерстве рабочую группу по изучению геологических процессов на территории Тульской области, выработки решений по характеру и видам работ, необходимых для исключения негативных последствий, а также обеспечения этих работ федеральным финансированием.

Это необходимо, в том числе для своевременного прогноза и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Правительство Тульской области тесно взаимодействует в разрешении создавшейся ситуации с Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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