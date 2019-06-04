2019-06-04T14:41:33+03:00
Общество

За лето в Туле благоустроят 58 дворов

Юлия КУДЫМОВА
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Сегодня, 4 июня, выездные совещания были посвящены вопросам благоустройства дворовых территорий, которые будут отремонтированы летом текущего года по программе «Формирование современной городской среды».

Всего в 2019 году в Туле в рамках муниципальной программы благоустроят 58 дворовых территорий, включающих 71 МКД, и два общественных пространства. На эти цели запланировано порядка 257 млн рублей.

На всех дворовых территориях, участвующих в программе в 2019 году, проводятся встречи с участием уполномоченных по программе «Формирование современной городской среды», депутатов, представителей МУ «Городская служба единого заказчика», подрядной организации. Сегодня проводится объезд дворовых территорий Пролетарского округа – ул. Матросова, 27, ул. Баженова, 12а, ул. Кутузова, 21, ул. Кутузова, 17а, ул. Кирова, 169. На месте с участием уполномоченных детально прорабатываются виды и объемы работ, а также обсуждаются все аспекты благоустройства.

Срок завершения работ по всем дворовым территориям – 31 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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