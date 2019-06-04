С 1 июля в Туле все такси будут желтыми

СЕГОДНЯ 14:32 2019-06-04T14:32:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Согласно законодательству региона 1 июля 2014 года были введены первые ограничения: легковое такси в регионе должно было иметь желтый или белый цвет кузова. С1 июля 2019 года закон ужесточает требования - цвет такси только желтый. Разрешения, выданные на белые автомобили до 1 июля 2019 года, будут действительны до окончания срока их действия.

Кроме того, легковой автомобиль должен иметь цветографическую схему на бортах, опознавательный фонарь оранжевого цвета на крыше и информацию в салоне – о лице, оказывающем услуги по перевозке. Все автомобили такси обязательно должны проходить предрейсовый технический осмотр перед каждым выходом на маршрут, а водитель – медицинское освидетельствование. Это отражается в путевом листе.

В Туле были заключены соглашения с «Яндекс.Такси» и такси «Максим». По этим соглашениям доступ к сервису такси получают только владельцы автомобилей, имеющие разрешение на осуществление таксомоторных перевозок. Если у водителя такого разрешения нет, произойдёт блокировка мобильного приложения, и он не получит заказ. По словам, руководителя ведомства, в ближайшее время будут приостановлены соглашения о взаимодействии в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси с Орловской и Костромской областями, т.к. там нет требований по цветовой гамме.

С июня разрешение можно будет получить в любом удобном для заявителей отделении МФЦ. При подаче заявления через Госуслуги необходимо заполнить графу с пунктом выдачи разрешения.

ИСТОЧНИК KP.RU