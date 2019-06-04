Летом ГАЗОН будет работать на Казанской и Пролетарской набережных

СЕГОДНЯ 14:25 2019-06-04T14:25:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Молодежный проект ГАЗОН начинает свою работу 27 июня и продлится все лето.

Этим летом туляков ждет еще более насыщенная программа. ГАЗОН будет работать со вторника по субботу. Все активности будут проходить на Казанской набережной, которую поделят на различные зоны: спортивная, образовательная, игровая и др.

Экскурсионный блок:

Со вторника по субботу туляков будут ждать различные экскурсии, по просьбам участников проекта прошлого года экскурсии будут проходить до 18.00 и после 18.00, чтобы горожане успевали после работы.

Отдельный блок экскурсий будет предусмотрен для маломобильных участников проекта. Экскурсии будут организованы на специальном автобусе.

Интеллектуально-игровой блок:

Ежедневно жители и гости нашего города смогут поиграть в интеллектуальные игры, такие как «Мафия», «Тульский токарев», «Крокодил», «#Врубильник».

Творческий блок:

Каждый день будет работать сцена, где запланированы выступления творческих коллективов, мастер-классы, КВН. В 21.00 туляков ждут кинопоказы.

Как и в прошлом году на Газоне будут организованы фотозоны и арт-пространства.

Блок неформального образования:

ГАЗОН в этом году предложит еще больше мастер-классов и тренингов: от кулинарных до моды и стиля. Будет работать и клуб иностранного общения.

Спортивный блок:

Большое количество тренировок будет проходить на Казанской и Пролетарской набережных в рамках проекта ГАЗОН. Дважды в день в 10.00 и 19.00 будут проходить фитнес-тренировки, с 16.00 до 19.00 – спортивные игры.

Блок туризма:

Еще больше туристических походов, красивых мест и интересных маршрутов ждет участников проекта.

Подробная программа каждого дня проекта будет публиковаться в социальных сетях проекта и на сайте администрации города Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU