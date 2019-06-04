В Туле в ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист

СЕГОДНЯ 12:58 2019-06-04T12:58:45+03:00

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В понедельник, 3 июня, в 22:30 на улице Демонстрации города Тула произошло ДТП.

25-летний мужчина за рулем автомобиля «Mitsubishi Montero» совершил наезд на 17-летнего велосипедиста.

По предварительной информации, подросток не спешившись, пересекал проезжую часть в неположенном месте.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист, который получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU