В Туле в ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист
.
Изменить размер текста:
В понедельник, 3 июня, в 22:30 на улице Демонстрации города Тула произошло ДТП.
25-летний мужчина за рулем автомобиля «Mitsubishi Montero» совершил наезд на 17-летнего велосипедиста.
По предварительной информации, подросток не спешившись, пересекал проезжую часть в неположенном месте.
В результате ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист, который получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.
ИСТОЧНИК KP.RU