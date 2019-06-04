В Туле 188 домов остались без водоснабжения

СЕГОДНЯ 11:00 2019-06-04T11:00:01+03:00

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За минувшие сутки в Туле произошло два пожара и 25 ДТП, в которых пострадало шесть человек, погибших нет.

По информации единой диспетчерской службы было зафиксировано 835 обращений туляков. Произошло одно аварийное отключение водоснабжения из-за повреждения трубопровода диаметром 150 мм на пересечении ул. Н. Неман и Гагарина. Подача воды была приостановлена в 188 домах по пяти улицам Н. Неман, Галкина, П. Коммуны, Красина, Грибоедова. Порыв был оперативно устранен, водоснабжение во всех домах восстановлено.

Два аварийных отключения произошли по электроснабжению. Из-за повреждения кабеля подача электричества была приостановлена в трех населенных пунктах: п. Скуратово, Октябрьский, 2-й Западный. В течение часа авария была устранена. Подача электроэнергии восстановлена. Еще одно отключение электричества зафиксировано в п. Петелино и Ильинке из-за перебоя в автоматике. Электроснабжение в указанных населенных пунктах также восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU