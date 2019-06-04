В Тульской области в ДТП пострадали пассажиры маршрутки

СЕГОДНЯ 10:01 2019-06-04T10:01:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 3 июня, около 21:30 на 228 км автодороги «Дон» столкнулись автомобиль «Шевроле Круз» и микроавтобус «Мерседес», следовавший по маршруту «Москва-Ефремов».

Предположительно, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения.

В результате ДТП был госпитализирован 33-летний водитель «Шевроле», а также водитель и 4 пассажира микроавтобуса. Все они получили повреждения, не потребовавшие госпитализации.

Проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение причин и обстоятельств случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU