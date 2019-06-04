В Тульской области в ДТП пострадали пассажиры маршрутки
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В понедельник, 3 июня, около 21:30 на 228 км автодороги «Дон» столкнулись автомобиль «Шевроле Круз» и микроавтобус «Мерседес», следовавший по маршруту «Москва-Ефремов».
Предположительно, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения.
В результате ДТП был госпитализирован 33-летний водитель «Шевроле», а также водитель и 4 пассажира микроавтобуса. Все они получили повреждения, не потребовавшие госпитализации.
Проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение причин и обстоятельств случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU