Мусульмане Тулы отмечают Ураза-Байрам

СЕГОДНЯ 09:29 2019-06-04T09:29:13+03:00

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Во вторник, 4 июня, мусульмане Тулы празднуют Ураза-Байрам - дни разговения, которые отмечают всем миром сразу после месяца поста - Рамадана. В этот день мусульмане радуются окончанию Священного Поста.

Через час после восхода солнца, верующие совершают коллективный намаз. Многие люди идут для этого в мечеть. Хотя, есть и те, кто совершает намаз дома в кругу семьи.

Обычно, туляки иных вероисповеданий, узнают об одном из основных мусульманских праздников по переполненному общественному транспорту. В этом году ситуация была намного лучше. Очевидно, увеличение количества транспорта на линии, помогло решить вопрос с перевозкой возросшего числа пассажиров в утренний час пик.

ИСТОЧНИК KP.RU