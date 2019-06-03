2019-06-03T17:57:28+03:00
Общество

Прокуратура Плавского района потребовала ликвидировать стихийную свалку

Бытовые отходы складировали на ул. Школьной в п. Октябрьский
Мария ВЛАСОВА
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Прокуратура Плавского района потребовала обязать администрацию МО Пригородное ликвидировать несанкционированную свалку бытовых отходов и обратилась в суд.

Свалка расположена на ул. Школьной в п. Октябрьский. Однако администрацией МО Пригородное Плавского района в нарушение требований закона мер к организации сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов не принято, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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