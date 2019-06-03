В Тульской области фестиваль «Толстой» перенесли на начало июля

СЕГОДНЯ 17:39 2019-06-03T17:49:22+03:00

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В этом году с учетом мнения жителей области принято решение перенести Международный театральный фестиваль «Толстой» на начало июля. Он начнется 4 июля и завершится 7 июля.

Фестиваль проводится по инициативе губернатора Алексея Дюмина. В этом году он состоится в Ясной Поляне уже в четвертый раз.

Гостей фестиваля ждет более 30 мероприятий. В Ясной Поляне представят свои спектакли известные столичные театры, а также региональные коллективы.

В дни фестиваля будет продлено время движения коммерческого транспорта. Он будет ходить до 12 часов ночи с интервалом 10 минут.

На коммерческие показы традиционно будет выделена социальная квота на билеты, чтобы как можно большее число людей могло посмотреть спектакли.

Полная программа будет опубликована на обновленном сайте фестиваля: www.tolstoyfestival.ru 5 июня. В этот же день начнется и продажа билетов.

ИСТОЧНИК KP.RU