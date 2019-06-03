Владимир Юдин может стать председателем счетной палаты Тульской области
Алексей Дюмин объявил о структурных изменениях в правительстве
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Владимир Юдин может стать председателем счетной палаты. Его текущая должность: министр финансов Тульской области.
Глава региона сообщил, что намерен в установленные сроки внести представление в областную Думу о наделении его новыми полномочиями.
- Надеюсь, областная Дума поддержит мое предложение. От нового руководителя жду не только контрольно-надзорной работы, но и предложений по повышению эффективности реализации государственных программ, - подчеркнул губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU