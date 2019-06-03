Владимир Юдин может стать председателем счетной палаты Тульской области

СЕГОДНЯ 17:27 2019-06-03T17:27:33+03:00

Алексей Дюмин объявил о структурных изменениях в правительстве

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Владимир Юдин может стать председателем счетной палаты. Его текущая должность: министр финансов Тульской области.

Глава региона сообщил, что намерен в установленные сроки внести представление в областную Думу о наделении его новыми полномочиями.

- Надеюсь, областная Дума поддержит мое предложение. От нового руководителя жду не только контрольно-надзорной работы, но и предложений по повышению эффективности реализации государственных программ, - подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU