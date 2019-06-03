В Тульской области появится комитет по региональной безопасности
Губернатор Алексей Дюмин объявил о ряде структурных и кадровых изменений в исполнительной власти региона
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В Тульской области появится комитет по региональной безопасности. Его председателем станет Сергей Косов. Об этом сообщил глава региона Алексей Дюмин на оперативном совещании.
Алексей Дюмин обратил внимание на то, что сейчас в регионе полномочия в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности размыты между разными органами исполнительной власти. Теперь они будут объединены в одном центре управления.
ИСТОЧНИК KP.RU