СЕГОДНЯ 17:15 2019-06-03T17:15:50+03:00

Губернатор Алексей Дюмин объявил о ряде структурных и кадровых изменений в исполнительной власти региона

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В Тульской области появится комитет по региональной безопасности. Его председателем станет Сергей Косов. Об этом сообщил глава региона Алексей Дюмин на оперативном совещании.

Алексей Дюмин обратил внимание на то, что сейчас в регионе полномочия в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности размыты между разными органами исполнительной власти. Теперь они будут объединены в одном центре управления.

ИСТОЧНИК KP.RU