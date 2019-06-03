СЕГОДНЯ 17:11 2019-06-03T17:12:44+03:00

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Комитет Тульской области по спорту возглавит Николай Ивашков. На этом посту он сменил Дмитрия Яковлева, который перешел на должность помощника губернатора по спорту.

3 июня стали известны кадровые изменения в исполнительной власти региона.

По словам главы региона, в сфере развития спорта – основной фокус на массовость. Необходимо, чтобы как можно больше людей с детства воспитывали в себе привычку к спорту и здоровому образу жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU