Комитет Тульской области по спорту возглавит Николай Ивашков
Алексей Дюмин объявил о структурных изменениях в правительстве
Изменить размер текста:
Комитет Тульской области по спорту возглавит Николай Ивашков. На этом посту он сменил Дмитрия Яковлева, который перешел на должность помощника губернатора по спорту.
3 июня стали известны кадровые изменения в исполнительной власти региона.
По словам главы региона, в сфере развития спорта – основной фокус на массовость. Необходимо, чтобы как можно больше людей с детства воспитывали в себе привычку к спорту и здоровому образу жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU