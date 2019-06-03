Ольга Гремякова займется вопросами демографии в Тульской области
На должность заместителя председателя правительства области, курирующего вопросы демографии, назначена Ольга Гремякова. Ее задачей станет перезагрузка системы социальной поддержки, обеспечение ее эффективности и результативности. Об этом стало известно 3 июня на оперативном совещании.
Новым министром молодежной политики станет Алексей Давлетшин. По словам губернатора, в молодежной политике главный ориентир – максимальное вовлечение молодежи – разных категорий - в процессы, происходящие в регионе. Эту задачу и предстоит решить новому министру.
Юлии Вепринцевой, занимавшей ранее этот пост, предстоит проявить себя на новом месте работы.
ИСТОЧНИК KP.RU