2019-06-03T16:52:00+03:00
Общество

Министерство промышленности и науки Тульской области возглавит Андрей Платов

Новое ведомство пришло на смену министерству промышленности и топливно-энергетического комплекса региона
Мария ВЛАСОВА
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Министерство промышленности и науки Тульской области возглавит Андрей Платов. Об этом стало известно 3 июня на оперативном совещании, где Алексей Дюмин объявил о структурных изменениях в правительстве.

- Нужна крепкая связка науки и промышленности. Предприятиям необходимо модернизироваться, внедрять новые технологии. И наука должна получить заказчика в лице наших промышленных предприятий, - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. - А эффективное управление этим симбиозом обеспечит новое министерство промышленности и науки.

Дмитрий Ломовцев, возглавлявший министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области, займет одну из руководящих должностей в холдинге «Высокоточные комплексы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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