Министерство промышленности и науки Тульской области возглавит Андрей Платов
Министерство промышленности и науки Тульской области возглавит Андрей Платов. Об этом стало известно 3 июня на оперативном совещании, где Алексей Дюмин объявил о структурных изменениях в правительстве.
- Нужна крепкая связка науки и промышленности. Предприятиям необходимо модернизироваться, внедрять новые технологии. И наука должна получить заказчика в лице наших промышленных предприятий, - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. - А эффективное управление этим симбиозом обеспечит новое министерство промышленности и науки.
Дмитрий Ломовцев, возглавлявший министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области, займет одну из руководящих должностей в холдинге «Высокоточные комплексы».
ИСТОЧНИК KP.RU