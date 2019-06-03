СЕГОДНЯ 16:36 2019-06-03T16:39:21+03:00

Алексей Дюмин объявил о структурных изменениях в правительстве

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В Тульской области министерство строительства и ЖКХ разделили на два ведомства - министерство строительства и министерство жилищно-коммунального хозяйства. В функции последнего будут включены также вопросы топливно-энергетического комплекса.

3 июня на оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин объявил о ряде структурных и кадровых изменений в исполнительной власти региона.

- Нужно добиться синхронизации всех процессов по инфраструктурному развитию региона, снижению аварийности систем жизнеобеспечения, - отметил Алексей Дюмин.

Министром строительства станет Константин Лопухов, министром ЖКХ – Олег Дючков. Координацию их деятельности будет осуществлять новый заместитель председателя правительства Элеонора Шевченко. Напомним, ранее она занимала пост министра строительства и ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU