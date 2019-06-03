СЕГОДНЯ 16:22 2019-06-03T16:23:21+03:00

Они разместятся в разных частях областного центра

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В Туле будут работать библиотеки под открытым небом. Их будет 12. Они разместятся в разных частях областного центра. Библиотеки под открытым небом будут работать все лето.

Где их искать:

1. "Библиотека под зонтиком" - Белоусовский парк. Понедельник 11.00-15.00; - Детский сквер Пролетарского района (напротив ТЦ "Кировский"). Пятница 11.00-15.00

2. "БиблиоЗабавы на Казанской"

- Казанская набережная. Среда, каждая вторая суббота месяца 11.00-13.00

3. "Читай-дворик на Кауля" - Сквер на улице Кауля, 18. Четверг 11.00-13.00

4. "Литературная скамейка" - Комсомольский парк. Понедельник, вторник, четверг 12.00-14.00

5. "Библиосквер" Сквер перед ДК "Косогорец". Каждый день 11.00-13.00

6. "Читалочка" Пролетарский парк. Вторник, четверг 11.00-13.00

7. "Библиосундучок" Городской парк «Рогожинский». Вторник-четверг 11.00-13.00

8. "Литературная площадка" Площадка Скуратовского микрорайона. Четверг 12.00-14.00

9. "Почитай-КА!" Гарнизонный проезд, д. 2г-2д. Вторник: 16.00-18.00

10. "Книга на улице" Ул. Бондаренко, 11 (площадка перед библиотекой). Среда 10.00-12.00

11. "Лето зря не проводи - в библиотеку приходи!" ЦРБ (сквер) поселок Ленинский, ул. Ленина, д. 5. Среда 10.00-12.00

ИСТОЧНИК KP.RU