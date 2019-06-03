2019-06-03T16:15:32+03:00
Политика

Алексей Дюмин встретился с министром культуры и туризма КНР Ло Шуганом

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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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3 июня губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с министром культуры и туризма КНР Ло Шуганом. Регион и КНР связывают давние партнерские отношения. В Тульской области реализуется целый ряд инвестиционных проектов с участием предприятий Китая.

- Крепкие культурные связи – одна из основ межгосударственного взаимодействия. Мы видим большой потенциал в развитии туристических обменов между Россией и Китаем, - подчеркнул Алексей Дюмин. - В Тульской области проводится серьезная работа по формированию положительного имиджа региона как перспективного направления для отдыха. Мы рады иностранным туристам.

- Мы нацелены на укрепление наших взаимосвязей в различных направлениях культуры и туризма, - сказал Ло Шуган. - Мы бы хотели, чтобы тульские учреждения культуры сотрудничали с китайскими организациями. Некоторые из них уже наладили тесный контакт с представителями тульской стороны.

В частности, на встрече было отмечено, что в Туле разработаны туристические маршруты для туристов из Китая, а Тульское музейное объединение заинтересовано в организации обменных выставок с китайскими партнерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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