В Туле в ДТП пострадали девушка и ребенок
На минувших выходных, 1 июня, в 19-45 в областном центре на пересечении улиц Курковая и Арсенальная произошло ДТП.
19-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачети» по предварительной информации при выезде на перекресток неравнозначных дорог не пропустил транспортное средство двигающееся по главной и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21099» под управлением 37-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «ВАЗ»: 19-летняя девушка и 5-летний мальчик, которые с различными травмами были госпитализированы.
В момент ДТП ребенок находился в салоне автомобиля на заднем пассажирском сидении без специального детского удерживающего устройства.
ИСТОЧНИК KP.RU