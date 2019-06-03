В Туле в ДТП пострадали девушка и ребенок

СЕГОДНЯ 15:41 2019-06-03T15:41:01+03:00

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На минувших выходных, 1 июня, в 19-45 в областном центре на пересечении улиц Курковая и Арсенальная произошло ДТП.

19-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачети» по предварительной информации при выезде на перекресток неравнозначных дорог не пропустил транспортное средство двигающееся по главной и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21099» под управлением 37-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «ВАЗ»: 19-летняя девушка и 5-летний мальчик, которые с различными травмами были госпитализированы.

В момент ДТП ребенок находился в салоне автомобиля на заднем пассажирском сидении без специального детского удерживающего устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU