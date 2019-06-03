В Тульской области ремни безопасности спасли жизнь 14-летнему подростку

СЕГОДНЯ 15:36 2019-06-03T15:36:44+03:00

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В субботу, 1 июня, в 01-25 минут на 214-м километре автодороги «ДОН» в Киреевский районе произошло ДТП.

42-летний водитель автомобиля «Интернационал» с полуприцепом по предварительной информации совершил столкновение с попутным автомобилем «Субару Импреза», которым управлял 37-летний водитель.

В результате ДТП пострадал 14-летний пассажир автомобиля «Субару», которому медицинская помощь была оказана на месте ДТП. В момент ДТП несовершеннолетний располагался на переднем пассажирском сидении, был пристегнут ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU