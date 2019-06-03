В Тульской области пьяный водитель врезался в дерево: погиб трехлетний мальчик
31 мая в 18.50 на улице Новая квартала 5-я Пятилетка в Узловой произошло ДТП. Пьяный 45-летний мужчина (0,8 мг/л) съехал с дороги и врезался в дерево. По предварительной информации, он не справился с управлением.
В результате ДТП несовершеннолетний пассажир, 3-летний мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия. 8-летний мальчик и 7-летняя девочка с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.
В момент ДТП дети находились в салоне автомобиля без использования специального детского удерживающего устройства и не были пристегнуты ремнем безопасности. В отношении водителя автомобиля были составлены соответствующие административные материалы.
ИСТОЧНИК KP.RU