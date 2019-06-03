В Тульской области «Лада» опрокинулась в кювет: трое пострадали

СЕГОДНЯ 14:12 2019-06-03T14:16:37+03:00

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31 мая в 15.00 на 18 км дороги «Дон-Волово-Теплое» произошло ДТП. 24-летний молодой человек на автомобиле «Лада Ларгус» съехал в левый кювет, после чего машина опрокинулась.

В результате ДТП пострадали 24-летняя и 17-летняя девушки, а также двухлетняя девочка. В момент ДТП несовершеннолетние пассажиры перевозились в салоне автомобиля надлежащим образом, благодаря чему получили незначительные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU