В Тульской области «Лада» опрокинулась в кювет: трое пострадали
Среди них оказался двухлетний ребенок
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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31 мая в 15.00 на 18 км дороги «Дон-Волово-Теплое» произошло ДТП. 24-летний молодой человек на автомобиле «Лада Ларгус» съехал в левый кювет, после чего машина опрокинулась.
В результате ДТП пострадали 24-летняя и 17-летняя девушки, а также двухлетняя девочка. В момент ДТП несовершеннолетние пассажиры перевозились в салоне автомобиля надлежащим образом, благодаря чему получили незначительные травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU