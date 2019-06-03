СЕГОДНЯ 12:50 2019-06-03T12:51:34+03:00

Сотрудники администрации города проверили объекты на предмет мойки и механизированной очистки

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Тульские улицы убирали 74 единицы техники и 155 человек. Сотрудники администрации города проверили 68 объектов на предмет мойки проезжих частей. Недостатков не выявлено.

Механизированную очистку проезжей части дороги проверили на 58 объектах, работы приняты. Кроме того, своевременно устранены замечания по окосу сорной растительности на 1 объекте (проверено 10), по стрижке живой изгороди на 3 объектах (проверено 11 объектов).

ИСТОЧНИК KP.RU