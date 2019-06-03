СЕГОДНЯ 12:38 2019-06-03T12:38:15+03:00

С 27 мая по 3 июня в ЕДДС поступило 5 545 сообщений

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В Туле за неделю произошло 144 ДТП. В них пострадали 17 человек, 2 - погибли. Об этом в ходе еженедельного городского совещания сообщил начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков.

В городе произошло 21 аварийное отключение по водо-, газо- и электроснабжению, 4 пожара. Служба спасения выезжала на вызовы 52 раза. В результате помощь оказали 78 гражданам, 4 человека спасли.

Всего с 27 мая по 3 июня в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) поступило 5 545 сообщений.

ИСТОЧНИК KP.RU