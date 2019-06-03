На тульских дорогах обнаружили 50 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 12:31 2019-06-03T12:33:00+03:00

Госавтоинспекция провела с 31 мая по 2 июня рейды

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Сотрудники ГИБДД выявили 50 нарушений ПДД водителями, которые пьяными находились за рулем. 21 человек отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Также было выявлено 5 водителей, ранее привлекавшихся к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

По всем указанным фактам были составлены административные материалы. По результатам их рассмотрения суды вынесут решения о мере наказания каждого из водителей.

Отметим, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU