На тульских дорогах обнаружили 50 пьяных водителей
Сотрудники ГИБДД выявили 50 нарушений ПДД водителями, которые пьяными находились за рулем. 21 человек отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Также было выявлено 5 водителей, ранее привлекавшихся к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
По всем указанным фактам были составлены административные материалы. По результатам их рассмотрения суды вынесут решения о мере наказания каждого из водителей.
Отметим, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU