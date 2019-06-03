В Туле проверят состояние балконных плит многоэтажек
В Туле проверят состояние балконных плит многоквартирных домов. Сотрудники управления по административно-техническому надзору проведут инспекцию в течение трех недель.
Такое поручение дал в ходе еженедельного городского совещания первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин.
По результатам составят адресный перечень с выданными уведомлениями на устранение нарушений по компетенции.
– Многие балконы в домах областного центра находятся в аварийном состоянии. Они представляют потенциальную опасность не только для собственников квартир, но и для прохожих. Потому необходимо проверить состояние всех балконных плит, особенно на магистральных улицах города. В ходе мониторинга специалисты выявят адреса, где существует хотя бы минимальная угроза жизни и здоровью населения. По результатам проверок будут выданы предписания на приведение балконов в нормативное состояние. Следить за состоянием балконных плит – обязанность управляющих компаний, поскольку они считаются общедомовым имуществом. За капитальный ремонт балконов отвечают собственники жилья, – отметил Глава города Тулы Юрий Цкипури.
ИСТОЧНИК KP.RU