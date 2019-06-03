В Тульской области организаторы незаконной миграции отправятся в колонию

СЕГОДНЯ 11:30 2019-06-03T11:31:55+03:00

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В Тульской области организаторы незаконной миграции получили реальные сроки.

С января 2018 года по январь 2019 года выходцы из государств Центральной Азии жили и трудились в арендуемом под пилораму нежилом помещении в Новомосковске.

Уголовное дело расследовало следственное отделение УФСБ России по Тульской области. Мужчина и его напарница получили 1 год 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU