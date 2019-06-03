СЕГОДНЯ 10:59 2019-06-03T10:59:45+03:00

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Туляк за день дважды украл кошельки из сумок посетителей супермаркетов Зареченского округа. Жертвами преступлений стали 66-летний мужчина и 60-летняя женщина.

С помощью записей с камер видеонаблюдения полицейские выяснили, что к кражам может быть причастен 33-летний безработный местный житель. Похищенные кошельки обнаружили и изъяли. В отделе полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU